В США построят новый завод по выпуску труб

В США построят новый завод по выпуску труб

Как сообщает PRNewWire, американская компания Tex-Isle Inc., ведущий в отрасли поставщик труб OCTG, линейных труб и сопутствующих услуг, сегодня объявила о планах по открытию нового завода по производству стальных труб в Робстауне, штат Техас, в 3 квартале 2021 года.

Производительность нового предприятия составит 350 тыс. коротких т (317 тыс. тонн) в год. Основная продукция - трубы наружным диаметром от 2,375 до 8,625 дюйма (60,3-219 мм).

По словам представителя Tex-Isle, около 70% сортамента будет предназначаться для нужд нефтегазовой отрасли Техаса. Также компания планирует ежегодно изготовлять порядка 90 тыс. тонн для металлоконструкций и строительной отрасли.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угляПортугалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля
Блок рекламы


Похожие новости
Суд обязал Одесский припортовый завод выплатит более 1 миллиона судебных издержекСуд обязал Одесский припортовый завод выплатит более 1 миллиона судебных издержек
Нацбанк вводит новый вид контроля за банкамиНацбанк вводит новый вид контроля за банками
Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод ТарутыБританский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты
Криптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекордКриптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекорд
Минторг США пересмотрел пошлины на корейские и турецкие трубыМинторг США пересмотрел пошлины на корейские и турецкие трубы
Американская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных трубАмериканская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных труб
US Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River SteelUS Steel купила завод по производству электродуговых печей Big River Steel
В списке Forbes появился новый миллиардерВ списке Forbes появился новый миллиардер
Оккупанты выставили на продажу винзавод "Коктебель" в КрымуОккупанты выставили на продажу винзавод "Коктебель" в Крыму
Rock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в ГерманииRock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости