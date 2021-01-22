В США построят новый завод по выпуску труб

Как сообщает PRNewWire, американская компания Tex-Isle Inc., ведущий в отрасли поставщик труб OCTG, линейных труб и сопутствующих услуг, сегодня объявила о планах по открытию нового завода по производству стальных труб в Робстауне, штат Техас, в 3 квартале 2021 года.



Производительность нового предприятия составит 350 тыс. коротких т (317 тыс. тонн) в год. Основная продукция - трубы наружным диаметром от 2,375 до 8,625 дюйма (60,3-219 мм).



По словам представителя Tex-Isle, около 70% сортамента будет предназначаться для нужд нефтегазовой отрасли Техаса. Также компания планирует ежегодно изготовлять порядка 90 тыс. тонн для металлоконструкций и строительной отрасли.



