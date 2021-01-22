Субсидии не успевают за ростом коммуналки - тарифы растут быстрее

Простые арифметические сравнения и расчеты показывают, что в Украине субсидия достанется не всем, кто в ней нуждается. С 1 января в стране выросли тарифы на газ, электричество и холодную воду. Значит, нуждаться в помощи государства на оплату коммунальных услуг будет все более граждан. Однако в бюджете 2021 года на субсидии заложена почти вдвое меньшая сумма, чем в бюджете 2018. Значит, субсидий всем не хватит.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль призвал всех, у кого еще нет субсидии, но кто видит, что не потянет новую коммуналку, не медлить и подавать заявление на получение государственной помощи.

Политический эксперт и юрист Андрей Смолий говорит об огромной дыре в бюджете страны, которая равна официально 200 миллиардам гривен, а неофициально 300. Откуда там взяться еще дополнительным суммам на выплату субсидий аналитик не знает. Тем более что власть не намеревается увеличивать сумму, которая предусмотрена на субсидии в бюджете.

Не видит логики в действиях правительства и депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Он напоминает, что в 2018 году на субсидии, при гораздо меньших коммунальных платежах, в бюджете страны было предусмотрено 70 млрд гривен, а в этом году – лишь 36 млрд. При этом правительство повторяет мантру, что денег хватит.

"А как этого может хватить? Субсидии могут уменьшиться, если растут доходы населения и снижаются тарифы, а у нас доходы падают, а тарифы увеличиваются, поэтому потребность в субсидиях будет только расти", - недоумевает Гончаренко.

Привычно обрушился с критикой на нынешнюю власть и бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он раскритиковал команду власти за то, что она предприняла ручное регулирование цен на газ. И все это –вопреки договоренности с МВФ .

"Трудно сказать, кто посоветовал такое "гениальное" решение, потому что в нем есть целый ряд очень-очень серьезных рисков", - говорит Омелян.

При этом он говорит, что даже с "отрегулированными" тарифами на газ суммарная месячная стоимость коммуналки будет заоблачная. Единственное, что может спасти миллионы украинских семей, которые "не потянут" новых платежек – это субсидия. Однако на нее-то денег как раз катастрофически не хватит.

Очевидно не напрасно правительство еще в прошлом году затеяло тотальную верификацию всех получателей субсидий и других социальных льгот. Сквозь сито придирчивого отбора пройдут далеко не все. Таким образом может оказаться, что и 36 запланированных миллиардов будет слишком много.