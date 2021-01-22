Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира

С 21 января Шри-Ланка официально открыла свои границы для путешественников со всего мира. Власти страны приняли такое решение несмотря на рост количества новых случаев коронавируса. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира
Фото: aristeya.com.ua

В Бюро содействия туризму заявили, что постарались принять все меры предосторожности, чтобы отдых на курорте был максимально безопасным, надежным и беззаботным.

Что нужно для въезда

Отмечается, что для въезда в Шри-Ланку туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 96 часов до прибытия.

Также его нужно будет сделать в отеле непосредственно перед заселением и через пять дней пребывания. Кроме того, иностранцам нужно будет приобрести на месте страховку за 12 долларов на медицинские расходы, связанные с лечением коронавируса.

Оформить визу на Шри-Ланку можно будет только онлайн. Также посещать туристы смогут только определенные разрешенные места.

Напомним

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» запустила чартерные рейсы из Киева на Шри-Ланку.

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