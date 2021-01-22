Какие налоги заробитчане обязаны платить в Украине. Разъяснение налоговой

При получении иностранных доходов граждане Украины должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью одному из СМИ , сообщает пресс-служба ГНС.

Что нужно платить

«Общее правило простое: из доходов, которые получают украинские граждане, платят налоги. Неважно, где. У нас есть подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане заплатили налоги за рубежом: в Польше , Венгрии, Португалии или где — в Украине никто из них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, — это подать налоговую декларацию», — подчеркнул глава ГНС.

Указано, что обязанность подачи декларации об имущественном состоянии и доходах, а также уплаты налогов и сборов определена статьей 67 Конституции Украины.

При этом, если гражданин получал доходы за границей, а это особенно касается украинских заробитчан, и уплатил налоги там, то при условии предоставления таких подтверждающих документов ему не придется платить налоги еще раз и в Украине.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», за 11 месяцев этого года частные лица перевели в Украину $ 11,026 млрд, тогда как в прошлом году за этот период от частников в страну поступило $ 10,83 млрд.