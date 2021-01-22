Нефть ушла в минус из-за тревог о вспышке коронавируса и ограничениях в Китае

Цены на нефть снизились в пятницу, отступив еще дальше от 11-месячных пиков, достигнутых на прошлой неделе, из-за опасений, что новые строгие ограничения в связи с covid-19 в Китае снизят потребность в топливе крупнейшего мирового импортера нефти. Об этом пишет РБК.

Нефть ушла в минус из-за тревог о вспышке коронавируса и ограничениях в Китае
Фото: rbc.ua

Торги нефти на бирже

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,28%, до $55,38 за баррель к 09:20, марки WTI — на 1,39%, до $52,39 за баррель.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени цену на нефть марки Brent установлена ??на уровне $55,40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные интерактивной таблицы на «Минфине».

Что повлияло на цены

Спрос со стороны Китая оказывал рынку поддержку в конце 2020 года, но она может иссякнуть, так как новая вспышка коронавируса вынудила вновь ввести ограничения в стране.

В четверг в Шанхае были зафиксированы два первых случая передачи вируса с ноября, и правительство призывает китайцев отменить поездки во время лунного Нового года.

«Действительно, инвесторы изо всех сил пытаются не обращать внимания на краткосрочную боль ради долгосрочной выгоды в преддверии выходных, и случаи covid в Китае являются самой значительной [причиной] опасений по поводу спроса для трейдеров», — говорится в записке Стивена Иннеса из Axi.

Ожидания рынка

Рынок ждет официальных данных о запасах нефти от Управления энергетической информации США в пятницу, после того как данные Американского института нефти (API) в среду показали неожиданный рост запасов нефти в США на 2,6 млн баррелей на прошлой неделе по сравнению с прогнозами аналитиков о падении на 1,2 млн баррелей.

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