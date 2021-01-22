Рыночная стоимость криптовалют упала на $200 миллиардов после исторического пика

Практически все потери приходятся на биткоин, отмечает издание. К 20:00 21 января цена одного биткоина опустилась до самого низкого уровня за более чем две недели, а стоимость всего объема этой криптовалюты упала примерно на $180 млрд по сравнению с рекордом, установленным 8 января.

Параллельно криптовалюта Ethereum дешевела на 7%, XRP — на 3,5%, Cardano — на 3%.

Причина падения