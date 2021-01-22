Регистрация, налоги и больничный. В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в «Дія»

В ближайшее время в «Дія» появятся услуги изменения места регистрации онлайн и электронное медицинское заключение. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

Регистрация, налоги и больничный. В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в «Дія»

Что нового появится

Кроме перечисленных услуг, также анонсировали услугу «Дія ID» — современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получение услуг в онлайне.

«В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги», — говорится в сообщении.

Также анонсировали услугу «Строительные онлайн-услуги» — начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

«Автоматическая регистрация бизнеса — автоматическая регистрация услуг для ФОП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФОП без участия регистратора», — добавили в министерстве.

Также готовится оптимизация на перевод в «Дія» услуг кабинета налогоплательщика.

Напомним

Министерство цифровой трансформации 6 февраля 2020 года представило мобильное приложение «Дія». К 2024 году с его помощью можно будет получить любую госуслуг, не выходя из дома.

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