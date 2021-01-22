Испанский футбольный клуб впервые в истории купил игрока за криптовалюту

Испанский футбольный клуб третьего дивизиона из Мадрида DUX Internacional de Madrid впервые в истории купил игрока исключительно по криптовалюту. Им стал испанский нападающий Давид Барраль. Об этом сообщил клуб в Twitter .

Фото: Twitter

Детали покупки

Там отметили, что им удалось это сделать благодаря сотрудничеству с компанией Criptan. Это испанская платформа, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.

В то же время сумма трансферты не сообщается.

Напомним

21 января, курс биткоина на криптобирже Binance впервые за неделю опускался ниже $ 33 тыс., падая до $ 32,5 тыс.