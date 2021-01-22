Испанский футбольный клуб впервые в истории купил игрока за криптовалюту

Испанский футбольный клуб третьего дивизиона из Мадрида DUX Internacional de Madrid впервые в истории купил игрока исключительно по криптовалюту. Им стал испанский нападающий Давид Барраль. Об этом сообщил клуб в Twitter.

Испанский футбольный клуб впервые в истории купил игрока за криптовалюту
Фото: Twitter

Детали покупки

Там отметили, что им удалось это сделать благодаря сотрудничеству с компанией Criptan. Это испанская платформа, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.

В то же время сумма трансферты не сообщается.

Напомним

21 января, курс биткоина на криптобирже Binance впервые за неделю опускался ниже $ 33 тыс., падая до $ 32,5 тыс.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Прогнозы аналитиков

Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.

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