Китай ужесточает антимонопольные правила для сферы небанковских платежей

Центральный банк Китая предложил усилить антимонопольное законодательство для компаний в сфере небанковских платежей, таких как Alipay Ant Group и WeChat Pay Tencent. Таким образом Пекин продолжает испытывать на прочность крупнейшие финтех-компании страны, пишет Reuters.

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Что предлагает центробанк

Согласно предложенному проекту правил, Народный банк Китая (НБК) может рекомендовать государственному антимонопольному комитету страны ограничить деятельность компаний, злоупотребляющих своим доминирующим положением на рынке. Может даже аннулировать лицензии на их деятельность, если это будет «серьезно препятствовать здоровому развитию платежных услуг в стране», говорится в сообщении регулятора.

Предложенные НБК правила коррелируют с более широкой правительственной инициативой по ограничению финансовой деятельности отечественных технологических гигантов. Центробанк беспокоит относительно неконтролируемый рост их влияния на экономику страны.

Что случилось

Согласно отчету консалтинговой компании iResearch, на сегодняшний день в КНР насчитывается 233 лицензированных финтех-комании, при этом доминирующими с точки зрения онлайн-транзакций являются сервисы Alipay и WeChat Pay.

Однако повышенное внимание со стороны руководства обернулось, например, для финтех-гиганта Ant серьезными потерями. Из-за непроведенного в ноябре IPO обвал котировок акций компании обошелся в $37 млрд прямого ущерба.

Ранее

Компания ByteDance запустила новый платежный сервис в рамках Douyin — китайской версии приложения для обмена короткими видео наподобие TikTok.

Как писал «Минфин», пользователи Douyin могут выбрать Douyin Pay для совершения покупок непосредственно внутри приложения. Обычно там продают предметы или товары, связанные с размещаемым контентом. Для использования Douyin Pay пользователям потребуется счет в китайском банке.