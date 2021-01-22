НБУ ожидает сохранения международных резервов

Национальный банк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд. Об этом во время брифинга по монетарной политике сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Что с резервами

«Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга», — сказал он.

Он отметил, что НБУ ожидает поступления финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках текущей программы stand- by, а также официального финансирования от ЕС , Всемирного банка и других международных партнеров.

По его словам указанное финансирование обеспечит покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году.

Напомним

Международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 составили $ 29,1 млрд.

Благодаря чему выросли резервы

Увеличить международные резервы всего на $ 3,8 млрд в кризисный год Национальному банку удалось за счет последовательной политики на валютном рынке.

В частности, несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты центральным банком составила $ 2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий — объемы чистой покупки валюты за год превысили $ 1 млрд.