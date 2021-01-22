Налог на жилье, который придется уплатить в этом году

Вскоре украинцам, имеющим в своей собственности крупногабаритную квартиру или дом, предстоит платить налог на жилье. В этом году каждый "лишний" квадратный метр жилплощади будут оценивать, исходя из стоимости в 70,8 гривны.

Налогу подлежит не вся жилая недвижимость, а лишь та, которая превышает определенные законом нормы. Для квартир это площадь свыше 60 квадратных метров, для частных домов – свыше 120.

Максимальная ставка налога на жилую недвижимость по закону не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Налог платится в последующем году за предыдущий. Таким образом, если вы приобрели жилье с "лишними" квадратными метрами уже в 2021 году, то платить с него налог придется лишь в 2022.

Закон позволяет местным властям повысить нормативы по площади, за которыми наступает обязанность платить налог на жилье. То есть, местные советы могут на свое усмотрение сделать эти нормативы, к примеру, не 60, а 70 квадратных метров, и не 120, а 130. Но, как показывает практика, большинство местных советов предпочитают не менять этот показатель, а принимать его таким, как есть.

Ставку налога на квадратный метр также можно сделать ниже. Например, не 1,5% от минималки, а 1%.

Однако если все считать по нормативам, записанным в законе, то, к примеру, за квартиру площадью 80 квадратных метров придется заплатить: 70,8 х 20 = 1416 гривен. В прошлом году налог на такую же квартиру был ниже – 1250 гривен.

Обладатели "лишних" квадратных метров должны получить платежки от местной власти до 1 июля. Затем им дается 60 дней, то есть фактически до начала сентября, на уплату этого налога.

Напомним, за элитные квартиры площадью свыше 300 квадратных метров и дома, площадь которых превышает 500 квадратных метров, придется заплатить еще по 25 тысяч фиксированного налога на жилье.