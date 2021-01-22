Ровенская АЭС отключила 1-й энергоблок на ремонт

Также на АЭС уже 70-й день капитально ремонтируют 3-й блок.

Ровенская АЭС отключила 1-й энергоблок на ремонт
Фото: rnpp.rv.ua

Ровенская атомная электростанция в ночь на пятницу, 22 января, отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения среднего планового ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 календарных дней и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на третьем энергоблоке продолжается 70-е сутки капитальный планово-предупредительный ремонт. Все работы выполняются согласно графика.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 43,4 млн кВт ч электроэнергии. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Итак, на утро пятницы в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины, отмечает "Интерфакс-Украина". На блоке №2 Хмельницкой АЭС 147-ые сутки идет средний плановый ремонт, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС - 20-е сутки среднего планового ремонта.

Согласно плана-графика на сайте НАЭК "Энергоатом", ближайшие два дня также планируется вывести в ремонт первый энергоблок Запорожской АЭС.

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