Рост мировой экономики в 2021 году составит около 5% — PwC

Как отмечают аналитики компании PricewaterhouseCoopers (PwC), рост мировой экономики составит примерно 5% в 2021 году с учетом динамики рыночных валютных курсов. Об этом свидетельствуют данные отчета «Взгляд на глобальную экономику: прогнозы на 2021 год», опубликованного на сайте компании.

Фото: PricewaterhouseCoopers

Как отмечают аналитики PwC, этот прогноз будет реалистичен при условии успешного внедрения и распространения эффективных вакцин от covid-19, а также продления мер фискальной, финансовой и монетарной поддержки.

По мнению экспертов, мировая экономика уже продемонстрировала самые высокие темпы роста за последние 20 лет.

Рост ВВП

Как отмечается в отчете PwC, обстановка в ближайшие три-шесть месяцев будет достаточно напряженной в связи с новыми ограничениями, введенными для сдерживания темпов распространения коронавируса. Эксперты ожидают сокращения объемов совокупного производства товаров и услуг в ряде развитых стран в первом квартале 2021 года.

«По нашим оценкам, ускорение экономического роста более вероятно во втором полугодии, когда мы также прогнозируем успешное проведение вакцинации значительной части населения крупных развитых стран», — отметил старший экономист PwC в Великобритании Баррет Купелян.

Прогнозируемый размер отдельных экономик в 2020 году по сравнению с их уровнем до пандемии

Ожидается, что рост глобального ВВП с учетом рыночных обменных курсов в 2021 году составит 4,7%, а по паритету покупательной способности — 5,1%.

В 2022 году показатели вырастут на 3,7% и 4% соответственно. В странах G7 среднегодовые темпы реального роста ВВП составят 3,7% в 2021 году и 3,1% - в 2022 году.

Возврат к объемам производства товаров и услуг, наблюдавшимся до пандемии, ожидается к концу 2021 — началу 2022 года, говорится в отчете PwC.

Между тем эксперты отмечают, что процесс восстановления будет неравномерным. Например, экономика Китая уже переросла показатели, достигнутые до пандемии. В то же время преимущественно развитые страны с экономикой, основанной на секторе услуг (Великобритания, Франция, Испания) или во многом ориентированной на экспорт товаров производственного назначения (Германия, Япония), вероятно, не смогут восстановить объемы производства к концу текущего года.

Медленные темпы роста этих экономик приведут к увеличению числа безработных. Так, PwC ссылается на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которому уровень безработицы в странах-членах ОЭСР достигнет порядка 7% по сравнению с 5,5% до пандемии.

ВВП крупнейших экономик мира в номинальном долларовом выражении

Государственный долг

Согласно обзору Международного валютного фонда «Перспективы мировой экономики», в 2021 году прогнозируется рост государственного долга в странах G7 примерно на $4 трлн, что значительно ниже зафиксированного в прошлом году роста в размере $7 трлн.

Эксперты PwC отмечают, что ключевой принцип управления госдолгом, заключающийся в обеспечении более высокого темпа роста реального ВВП в сравнении с темпом роста процентных ставок по госдолгу, будет соблюден на фоне беспрецедентных масштабов денежно-кредитной поддержки.

В целом объем государственного долга составит около 140% ВВП стран G7, что связано с объемом программ поддержки работающего населения и компаний, которые продолжают получать субсидии на фоне постепенного выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в отчете PwC.

Тем временем в странах с развивающейся экономикой объем государственного долга, как ожидается, увеличится примерно на $2 трлн.

Приоритеты экономической политики

По ожиданиям PwC, в текущем году три крупнейшие экономики и торговых блока мира — США , Европейский Союз и Китай — впервые в истории одновременно сфокусируются на борьбе с климатическими изменениями.

США уже вернулись к Парижскому соглашению и вскоре будут участвовать в международном саммите по вопросам глобальных климатических изменений. Новый президент США Джо Байден уже подписал соответствующие документы.

В свою очередь, государства-члены ЕС к концу апреля представят итоговые программы ускоренного преобразования энергосектора и перехода к цифровой экономике. Европейская комиссия выдаст первые транши грантов и кредитов на сумму около 0,5% ВВП еврозоны для ускорения реализации данных программ.

Тем временем Китай начнет реализовывать новый пятилетний план, в частности, предусматривающий повышение энергоэффективности.

Эксперты PwC также прогнозируют, что объем выпущенных «зеленых» облигаций впервые в истории превысит $500 млрд. На подобные облигации, используемые для прямого финансирования экологических проектов, в настоящий момент приходится менее 5% рынка ценных бумаг с фиксированным доходом.

Финансовый сектор

Эксперты PwC ожидают, что крупнейшие мировые центробанки продолжат проводить мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году.

Так, целевая ставка Федрезерва США останется сниженной в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее, отмечается в отчете.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) также пересматривает свою кредитно-денежную политику. О результатах пересмотра будет объявлено в четвертом квартале 2021 года, и эксперты полагают, что ЕЦБ может последовать примеру ФРС.

Согласно последним оценкам Международного валютного фонда, в группу стран с крупнейшими экономиками (США, Китай , Германия, Франция, Великобритания и Индия) войдет Италия, чей ВВП в 2021 году превысит $2 трлн.

Несмотря на восстановление цен на нефть после рекордного спада в 2020 году, PwC прогнозирует их сохранение на относительно низком уровне. Ожидается, что среднегодовая цена нефти будет находиться ниже $60 за баррель. Между тем во втором полугодии 2021 года цены могут повыситься, отмечается в отчете.