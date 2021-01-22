Voestalpine перезапустила доменную печь

В ответ на текущий уровень заказов в секторе сортового проката австрийский производитель металлопродукции Voestalpine начал работать всеми двумя доменными печами на заводе в Донавиц.



Одна из двух печей, годовая производственная мощность которой составляет около 750 000 тонн и проходила плановый промежуточный ремонт летом 2020 года, была перезапущена с целью удовлетворения растущего спроса.



Две печи на площадке в Штирии имеют общую мощность около 1,5 млн тонн чугуна в год.



"Из-за пандемии коронавируса и продолжающихся мер изоляции во многих странах экономические перспективы на ближайшие месяцы остаются крайне неопределенными", - отметили в пресс-службе компании.



Подразделение металлообработки группы Voestalpine производит высококачественную стальную продукцию в Донавитце, которая затем перерабатывается в специальные рельсы, высококачественную катанку и сверхвысоконесущие трубы OCTG дочерними предприятиями группы в Штирии.