Voestalpine перезапустила доменную печь

Voestalpine перезапустила доменную печь

В ответ на текущий уровень заказов в секторе сортового проката австрийский производитель металлопродукции Voestalpine начал работать всеми двумя доменными печами на заводе в Донавиц.

Одна из двух печей, годовая производственная мощность которой составляет около 750 000 тонн и проходила плановый промежуточный ремонт летом 2020 года, была перезапущена с целью удовлетворения растущего спроса.

Две печи на площадке в Штирии имеют общую мощность около 1,5 млн тонн чугуна в год.

"Из-за пандемии коронавируса и продолжающихся мер изоляции во многих странах экономические перспективы на ближайшие месяцы остаются крайне неопределенными", - отметили в пресс-службе компании.

Подразделение металлообработки группы Voestalpine производит высококачественную стальную продукцию в Донавитце, которая затем перерабатывается в специальные рельсы, высококачественную катанку и сверхвысоконесущие трубы OCTG дочерними предприятиями группы в Штирии.


МинПром по материалам Steelland

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