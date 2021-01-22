NVIDIA обжаловала регистрацию товарного знака VIDYA, потому что он похож на NVIDIA

NVIDIA обжаловала регистрацию товарного знака VIDYA, потому что он похож на NVIDIA

Разработчик графических процессоров NVIDIA Corporation подал в среду в Комитет по рассмотрению споров и апелляций возражение по поводу регистрации товарного знака VIDYA. Этот знак был зарегистрирован компанией Advatix, Inc., но NVIDIA требует признать регистрацию недействительной из-за схожести VIDYA и NVIDIA.

NVIDIA отметила, что заявка Advatix была подана в мае 2020 года и была опубликована в официальном издании в сентябре 2020 года. Как утверждает NVIDIA, заявитель «не имел добросовестного намерения использовать товарный знак для всех товаров и услуг, указанных в заявке».

NVIDIA подчеркнула, что является «мировым лидером в области проектирования и разработки компьютерного оборудования, программного обеспечения и сопутствующих услуг». Компания сообщила, что по крайней мере с 1993 года она продвигает и продаёт свои товары и услуги, связанные с товарным знаком NVIDIA. Более того, NVIDIA Corporation отметила, что ей принадлежит множество зарегистрированных товарных знаков, в том числе в тех же категориях, к которым относится заявка Advatix на регистрацию знака VIDYA. Но NVIDIA считает, что все перечисленное демонстрирует её исключительные права на использование товарного знака NVIDIA в связи с указанными товарами и услугами.

Чипмейкер также заявил, что слова NVIDIA и VIDYA похожи визуально и на слух, а товары и услуги, указанные в заявке Advatix на регистрацию, аналогичны и / или связаны с товарами и услугами NVIDIA. В результате такого сходства может возникнуть путаница, ошибка или даже обман потребителей, потому что похожие знаки предполагают ложную связь или ассоциацию между объектами, товарами и услугами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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