Китай увеличил производство арматуры и катанки

В течение декабря 2020 года металлургические предприятия Китая произвели 23,58 млн. тонн арматуры (в ноябре - 23,271 млн. тонн). Рост объёмов в годовом исчислении - 6,4%. За весь год показатели выросли на 5,1% до 266,391 млн. тонн, говорится в материалах государственного статистического управления КНР .



Декабрьское производство катанки составило 14,684 млн. тонн (месяцем ранее - 14,785 млн. тонн) - на 10,1% больше в годовом соотношении. За январь-декабрь объёмы увеличились на 6,4% до 166,556 млн. тонн.



Напомним, выплавка стали в КНР по итогам декабря составила 91,3 млн. тонн, за год - 1,05 млрд. тонн. Рост в годовом сопоставлении - 7,7% и 5,2% соответственно. Производство готового проката за последний месяц года увеличилось на 12,8% до 120,3 млн. тонн, за год - на 7,7% до 1,3 млрд. тонн.