Китай увеличил производство арматуры и катанки

Китай увеличил производство арматуры и катанки

В течение декабря 2020 года металлургические предприятия Китая произвели 23,58 млн. тонн арматуры (в ноябре - 23,271 млн. тонн). Рост объёмов в годовом исчислении - 6,4%. За весь год показатели выросли на 5,1% до 266,391 млн. тонн, говорится в материалах государственного статистического управления КНР.

Декабрьское производство катанки составило 14,684 млн. тонн (месяцем ранее - 14,785 млн. тонн) - на 10,1% больше в годовом соотношении. За январь-декабрь объёмы увеличились на 6,4% до 166,556 млн. тонн.

Напомним, выплавка стали в КНР по итогам декабря составила 91,3 млн. тонн, за год - 1,05 млрд. тонн. Рост в годовом сопоставлении - 7,7% и 5,2% соответственно. Производство готового проката за последний месяц года увеличилось на 12,8% до 120,3 млн. тонн, за год - на 7,7% до 1,3 млрд. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году Украина увеличила потребление сталиВ 2020 году Украина увеличила потребление стали
В Румынии решили национализировать крупнейшего производителя арматурыВ Румынии решили национализировать крупнейшего производителя арматуры
В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%
В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%
Украина увеличила отбор газа из хранилищ до восьмилетнего максимума
В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестицийВ 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций
Китай увеличил импорт алюминияКитай увеличил импорт алюминия
Китай намерен покрыть 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсовКитай намерен покрыть 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов
В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%
Китай импортировал рекордный объем медиКитай импортировал рекордный объем меди
Последние новости
Подгружаем последние новости