Работника "Киевводоканала" задержали по подозрению в вымогательстве $38 тыс. взятки
Подозреваемый попался на горячем с большой суммой.
Служба безопасности Украины задержала заместителя начальника одного из департаментов "Киевводоканала".
На сайте СБУ сообщается, что он будто бы требовал 38,2 тыс. долларов взятки от представителя коммерческой структуры за согласование разрешений на размещение рекламы на участках, обслуживаемых водоканалом.
СБУ задокументировала получение аванса в размере 9,1 тыс. долларов, а при получении второго транша 14,7 тыс. долларов задержала с поличным в служебном кабинете.
Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
Пресс-служба "Киевводоканала" сообщила, что "руководство компании готово к сотрудничеству" с СБУ.
Напомним, что "Киевводоканал" занимается поставкой воды и водоотведением в Киеве. В структуре компании есть пять департаментов: эксплуатации водопроводного хозяйства; эксплуатации канализационного хозяйства; экологического надзора; технический; расчетный.