В НБУ объяснили, почему учетная ставка уже полгода является рекордно низкой, а кредиты не дешевеют

Низкая учетная ставка — необходимое, но недостаточное условие для существенного снижения ставок по кредитам. Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга.

По словам Сологуба, чтобы банки существенно снижали проценты по кредитам, нужно также влияние других факторов. «Монетарная трансмиссия сработала достаточно неплохо, если мы смотрим на ставки для бизнеса. В то же время ставки выше, чем могли бы быть на рынке государственных облигаций, а также по ипотечным и потребительским кредитам «, — признал Сологуб.

Снижать кредитные ставки не позволяют высокие риски. «Ответ, что делать для снижения кредитных ставок, достаточно тривиален — снижать структурные риски экономики. В частности, те, которые вытекают из слабости судебной системы, большой доли теневой экономики и так далее», — отметил Сологуб.

Какие кредиты подешевели

Как отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко, в течение прошлого года снизились ставки по кредитам для бизнеса в национальной валюте. Если в декабре 2019 года средняя составляли 14,8%, то в декабре 2020 — уже 8,2%.

Кроме этого, по его словам, за тот же период ставки по ипотечным кредитам снизились с 19,6% до 12,1%.

Напомним, сегодня Правление Нацбанка объявило о решении оставить учетную ставку без изменений — 6% годовых. На таком уровне она была установлена в июне прошлого года.

Поэтапное снижение учетной ставки началось в апреле 2019 года, когда Нацбанк снизил ее с 18% до 17,5%.