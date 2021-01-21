Падение ВВП в 2020 году составило 4,4% — НБУ

По оценкам Национального банка, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Об этом сообщил на пресс-брифинге по монетарной политике глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

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Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% г/г в 3-м квартале. Этот тренд сохранился и в 4-м квартале. «Усиление карантина в ноябре имело незначительное влияние на деловую активность», — отметил Шевченко.

Факторы восстановления

Отмечается, что быстрое восстановление экономики обусловлено прежде всего ростом внутреннего потребления. На высоком уровне его поддерживает увеличение доходов и расходов бюджета. Так, розничная торговля в 4-м квартале продолжала стремительно расти. Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, прежде всего на дорожные ремонты, а также здравоохранение улучшило динамику ВВП .

Однако инвестиционная активность бизнеса оставалась низкой.

Ожидания

В 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса — ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами — около 4% в 2022—2023 годах.

Главным двигателем будет оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. Уменьшение неопределенности относительно развития пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности.

Профицит текущего счета в 2020 году достигнет одного из крупнейших уровней в истории Украины — 4,8% ВВП .

Однако в 2021—2023 годах текущий счет платежного баланса вернется к дефициту.

Хотя цены и внешний спрос на основные товары украинского экспорта будут оставаться достаточно высокими, подорожание энергоносителей приведет ухудшение условий торговли. Восстановление экономики также будет сопровождаться постепенным наращиванием инвестиционного импорта. Рост потребительского импорта, учитывая ожидаемое увеличение доходов граждан будет устойчивым и в дальнейшем.

Учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина, правление Национального банка сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 — на уровне 6%.

Сотрудничество с МВФ

Важным сигналом для экономики в целом и для иностранных инвесторов в частности остается сотрудничество с Международным валютным фондом. Оно существенно упростит доступ и удешевит плановые привлечения правительства на внешних рынках. Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга.

В 2021 году ожидается поступление средств от МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также официального финансирования от ЕС , Всемирного банка и других международных партнеров. Эти средства позволят профинансировать значительную часть бюджетных потребностей в 2021 году.

Ключевые риски 2021 года

Основными рисками на пресс-брифинге НБУ Кирилл Шевченко назвал усиление карантинных мероприятий как в Украине, так и в мире, а также существенный приток иностранного капитала.

Проведение вакцинации в мире уменьшает риск повторения локдаунов. Впрочем, учитывая постепенность этого процесса, а также появление новых штаммов вируса, сохраняется вероятность локальных форм карантина, которые будут иметь негативные последствия для экономической активности.

В то же время сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и в Украине. Значительный приток капитала может ослабить инфляционное давление на валютный курс.

Актуальными остаются также следующие риски: