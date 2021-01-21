НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.
«Учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина, правление Национального банка сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 — на уровне 6%», — отметил Шевченко.
По его словам, в дальнейшем Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.
Снижение учетной ставки НБУ повлияет на снижение ставок по депозитам для населения.
Как менялась ставка ранее
- 10 декабря Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
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22 октября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.
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3 сентября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.
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Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.
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11 июня Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в истории независимой Украины.