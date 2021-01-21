НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

«Учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина, правление Национального банка сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 — на уровне 6%», — отметил Шевченко.

По его словам, в дальнейшем Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Снижение учетной ставки НБУ повлияет на снижение ставок по депозитам для населения.

Как менялась ставка ранее

10 декабря Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

22 октября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

3 сентября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.