НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

«Учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина, правление Национального банка сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 — на уровне 6%», — отметил Шевченко.

По его словам, в дальнейшем Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Снижение учетной ставки НБУ повлияет на снижение ставок по депозитам для населения.

Как менялась ставка ранее

  • 10 декабря Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

  • 22 октября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

  • 3 сентября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

  • Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.

  • 11 июня Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в истории независимой Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр до конца отопительного сезона или карантинаКабмин утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр до конца отопительного сезона или карантина
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%Правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%
Спрос на поставку газа из Украины в Польшу превзошел способности системыСпрос на поставку газа из Украины в Польшу превзошел способности системы
В Индии делают ставку на производство алюминияВ Индии делают ставку на производство алюминия
В Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 годВ Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 год
Украина с 1 января начала поставку электроэнергии из РФ и БеларусиУкраина с 1 января начала поставку электроэнергии из РФ и Беларуси
Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугунаУкраина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна
НБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогнозНБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогноз
Рада снизила до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукциюРада снизила до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукцию
Последние новости
Подгружаем последние новости