Китаю предрекают экономический рост в 7%

Китаю предрекают экономический рост в 7%

В 2020 году валовой внутренний продукт Китая вырос на 2,3%, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Это минимальные темпы роста с 1976 года.

По прогнозу швейцарского банка Credit Suisse, экономический рост Китая превысит 7% в 2021 году.

Экономика Китая останется сильной в первом квартале 2021 года, и ожидается, что потребление станет основной движущей силой экономического роста страны в ближайшие несколько лет, заявил швейцарский банк на онлайн-конференции для СМИ, посвященной перспективам развития рынка Китая на 2021 год и состоявшейся в понедельник.

Китай является единственной крупной экономикой мира, продемонстрировавшей положительный рост в 2020 году на фоне пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). ВВП Китая впервые превысил 100 трлн юаней в 2020 году.


МинПром по материалам Металлургпром

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