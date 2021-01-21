Физлица продолжают скупать ОВГЗ. Объем портфеля вырос на 400 миллионов

Физические лица продолжают покупать ОВГЗ. 20 января объем их портфеля вырос еще на 400 млн грн, а за два месяца — почти удвоился и составляет почти 4,4 млрд грн. Об этом на своей странице в фейсбук написал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Физлица продолжают скупать ОВГЗ. Объем портфеля вырос на 400 миллионов
Фото: kurs.com.ua

По его словам, это все еще не много, как для сорокамиллионной страны. Для сравнения — объем срочных гривневых депозитов (на 1 декабря) составляет 181,5 млрд грн.

Демкив отметил, что валютные ОВГЗ не отстают, их объем достиг $256 на утро 21 января, однако это меньше докоронавирусного уровня.

«В конце прошлого и в начале этого года больше денег идет именно в ОВГЗ, номинированные в гривне. Их доля составляет 38%. Если брать предыдущие три года, то этот показатель колеблется в районе 30%, то есть большинство украинцев пока предпочитают ОВГЗ в иностранной валюте», — подытожил он.

Напомним

Самый большой объем ОВГЗ в январе — ноябре 2020 года, по данным НБУ, приобрел государственный Приватбанк. Его портфель за это время вырос на 36,6 млрд грн. Также в тройку вошли государственные Укргазбанк (+25,6 млрд грн) и Укрэксимбанк (+15 млрд грн).

Кто покупал ОВГЗ в 2020 году

Несмотря на активизацию иностранцев, среди владельцев ОВГЗ с начала года больше всего выросла доля именно банков.

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