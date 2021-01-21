Нацбанк вводит новый вид контроля за банками

Нацбанк усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информбезопасности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк вводит новый вид контроля за банками
Фото: rbc.ua

Контроль по новому

Регулятор вводит новый вид контроля за банками в формах выездных проверок и дистанционного надзора, которые будут осуществлять специалисты Национального банка в области киберзащиты и информационной безопасности.

Постановление № устанавливает требования к проведению банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты.

Так, банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку, составлять и подавать в НБУ ежегодный отчет по вопросам оценки рисков информационной безопасности/киберугроз.

Реализация механизмов контроля, предусмотренных постановлением №?4, даст возможность регулятору принимать решения, относящиеся к компетенции удостоверяющих центров, и осуществлять оценку:

  • эффективности функционирования системы управления информационной безопасностью банка;
  • полноты выполнения банком требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам информационной безопасности и киберзащиты;
  • уровня управления банком рисками информационной безопасности и киберугроз, системы внутреннего контроля по этим направлениям.

Постановление вступает в силу с 21 января 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Блок рекламы


Похожие новости
Криптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекордКриптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекорд
Нацбанк отчеканил памятную монету к 150-летию Леси УкраинкиНацбанк отчеканил памятную монету к 150-летию Леси Украинки
Нацбанк купил на межбанке $20 миллионовНацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Валютная либерализация. Нацбанк отменил ряд ограничений для бизнесаВалютная либерализация. Нацбанк отменил ряд ограничений для бизнеса
Доллар опять начал расти на валютном рынке: что предпринимает НацбанкДоллар опять начал расти на валютном рынке: что предпринимает Нацбанк
Нацбанк отложил автоматизацию финансового мониторингаНацбанк отложил автоматизацию финансового мониторинга
В списке Forbes появился новый миллиардерВ списке Forbes появился новый миллиардер
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Подарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики СШАПодарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики США
Nucor ввела в строй новый завод по выпуску арматуры в штате ФлоридаNucor ввела в строй новый завод по выпуску арматуры в штате Флорида
Последние новости
Подгружаем последние новости