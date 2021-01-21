Нацбанк вводит новый вид контроля за банками

Нацбанк усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информбезопасности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Контроль по новому

Регулятор вводит новый вид контроля за банками в формах выездных проверок и дистанционного надзора, которые будут осуществлять специалисты Национального банка в области киберзащиты и информационной безопасности.

Постановление № устанавливает требования к проведению банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты.

Так, банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку, составлять и подавать в НБУ ежегодный отчет по вопросам оценки рисков информационной безопасности/киберугроз.

Реализация механизмов контроля, предусмотренных постановлением №?4, даст возможность регулятору принимать решения, относящиеся к компетенции удостоверяющих центров, и осуществлять оценку:

эффективности функционирования системы управления информационной безопасностью банка;

полноты выполнения банком требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам информационной безопасности и киберзащиты;

уровня управления банком рисками информационной безопасности и киберугроз, системы внутреннего контроля по этим направлениям.