Состояние Джека Ма выросло на $1,4 миллиарда после его появления на публике

Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. В тот день миллиардер раскритиковал власти и крупнейших игроков рынка за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям.

Критика властей спровоцировала проблемы у финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba. Китайские власти в последний момент отменили IPO Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире. 24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba.