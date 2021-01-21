Состояние Джека Ма выросло на $1,4 миллиарда после его появления на публике
Состояние основателя Alibaba Джека Ма выросло на $1,4 млрд.
Состояние основателя Alibaba Джека Ма выросло на $1,4 млрд и, по
Что повлияло на рост состояния
Накануне миллиардер показался на публике впервые с октября, когда власти Китая отменили публичное размещение акций его финтех-компании Ant Group.
В опубликованном онлайн видео Ма призвал поддерживать китайских учителей и систему образования. Представитель благотворительного Фонда Джека Ма уточнил, что бизнесмен «принял участие в онлайн-церемонии» программы в поддержку сельских учителей Китая, которую он проводит ежегодно.
Хотя бизнесмен ничего не сказал о своем возможном конфликте с китайскими властями, возвращение Ма на публику, по мнению аналитиков, позволяет исключить худшие сценарии, такие как тюремное заключение или поглощение его компаний правительством,
«По-прежнему есть большая неопределенность в отношении следующих действий регулирующих органов, но это действительно означает, что статус Джека Ма намного лучше, чем многие предполагали», — отметил профессор Китайского университета Гонконга Фанг Кеченг.
Как отмечает агентство, краткого появления Ма в видеоконференции было достаточно, чтобы инвесторы «вздохнули с облегчением»: рыночная стоимость Alibaba Group после появления видео выросла на $58 млрд.
Предыстория
Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. В тот день миллиардер раскритиковал власти и крупнейших игроков рынка за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям.
Критика властей спровоцировала проблемы у финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba. Китайские власти в последний момент отменили IPO Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире. 24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba.
После срыва IPO Джек Ма пропал из поля зрения публики. В ноябре бизнесмен даже не появился в финале созданного им предпринимательского конкурса Africa’s Business Heroes, где он должен был быть судьей.
Подобные исчезновения нетипичны для миллиардера, который известен своими яркими выступлениями, в том числе музыкальными номерами на мероприятиях Alibaba, писала FT.
Впрочем, друзья и коллеги Ма в разговоре с изданием отвергли версию, что он не показывается на публике из-за личных проблем с законом или из-за того, что хочет сбежать от властей. Они заявили, что миллиардер находится в Китае, но не покидает страну из-за пандемии коронавируса. Один из друзей Ма сообщил, что он «в порядке» и никакая опасность ему не грозит. «Он быстро отвечает [на звонки и сообщения], и, кажется, настроение у него хорошее», — отметил источник FT.