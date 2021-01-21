ДТЭК Ахметова получит 398 млн гривен за возврат государству арендованных шахт

Государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 398 млн гривен ООО "ДТЭК Добропольеуголь" в рамках возврата из аренды пяти государственных шахт.

Об этом сообщила "Лига" со ссылкой на тендерную документацию на сайте Prozorro.

Договор предусматривает, что с 25 января целостный имущественный комплекс бывшего ГП "Добропольеуголь" (ликвидировано в 2014 году), находившийся в аренде "ДТЭК Добропольеуголь", вновь перейдет на баланс ГП "Добропольеуголь-добыча".

Список имущества в количестве 13 986 единиц на общую сумму 397,9 млн гривен был признан необходимым по результатам проверки специальной комиссии по организации инвентаризации и аудита государственных угледобывающих предприятий. Рыночная стоимость имущества установлена на основании отчета независимого оценщика и рецензии Департамента оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности Фонда государственного имущества.

В течение десяти дней после подписания договора государственное предприятие должно выплатить 250 млн гривен, на выплату оставшейся суммы дается еще 65 календарных дней.

Еще 45 единиц имущества общей стоимостью 228 млн гривен перейдет на баланс "Добропольеуголь-добычи" в счет компенсации амортизационного фонда.

Напомним, компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова взяла в аренду пять шахт "Добропольеуголь" еще в 2010 году. "ДТЭК Добропольеуголь" - одно из крупнейших угледобывающих объединений в Украине. В его состав входят шахты "Алмазная", "Белицкая", "Добропольская", "Новодонецкая" и "Пионер".

Срок аренды действовал до 2059 года, но в 2020-м ДТЭК решил вернуть шахты владельцу. Компания направила правительству письмо, в котором предложила создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти эффективных государственных шахт, в том числе пять шахт "Добропольеуголь". В начале сентября по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля этот вопрос взяли в работу.