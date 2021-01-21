ДТЭК Ахметова получит 398 млн гривен за возврат государству арендованных шахт

Шахты "Добропольеуголь" перейдут на баланс нового госпредприятия.

ДТЭК Ахметова получит 398 млн гривен за возврат государству арендованных шахт
Фото: www.dtek.com

Государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 398 млн гривен ООО "ДТЭК Добропольеуголь" в рамках возврата из аренды пяти государственных шахт.

Об этом сообщила "Лига" со ссылкой на тендерную документацию на сайте Prozorro.

Договор предусматривает, что с 25 января целостный имущественный комплекс бывшего ГП "Добропольеуголь" (ликвидировано в 2014 году), находившийся в аренде "ДТЭК Добропольеуголь", вновь перейдет на баланс ГП "Добропольеуголь-добыча".

Список имущества в количестве 13 986 единиц на общую сумму 397,9 млн гривен был признан необходимым по результатам проверки специальной комиссии по организации инвентаризации и аудита государственных угледобывающих предприятий. Рыночная стоимость имущества установлена на основании отчета независимого оценщика и рецензии Департамента оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности Фонда государственного имущества.

В течение десяти дней после подписания договора государственное предприятие должно выплатить 250 млн гривен, на выплату оставшейся суммы дается еще 65 календарных дней.

Еще 45 единиц имущества общей стоимостью 228 млн гривен перейдет на баланс "Добропольеуголь-добычи" в счет компенсации амортизационного фонда.

Напомним, компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова взяла в аренду пять шахт "Добропольеуголь" еще в 2010 году. "ДТЭК Добропольеуголь" - одно из крупнейших угледобывающих объединений в Украине. В его состав входят шахты "Алмазная", "Белицкая", "Добропольская", "Новодонецкая" и "Пионер".

Срок аренды действовал до 2059 года, но в 2020-м ДТЭК решил вернуть шахты владельцу. Компания направила правительству письмо, в котором предложила создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти эффективных государственных шахт, в том числе пять шахт "Добропольеуголь". В начале сентября по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля этот вопрос взяли в работу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Блок рекламы


Похожие новости
Украина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofAУкраина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofA
Нардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривенНардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривен
"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен
"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен на топливо"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен на топливо
Благодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грнБлагодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грн
Показатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривенПоказатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривен
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривенИндекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривен
В 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытковВ 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытков
Госшахты сократили добычу угля на 20%Госшахты сократили добычу угля на 20%
Последние новости
Подгружаем последние новости