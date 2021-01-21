В ПриватБанке сменится руководитель

У действующего главы правления заканчивается контракт.

В ПриватБанке сменится руководитель
Питер Крумханзл
Фото: пресс-служба Приватбанка

ПриватБанк сообщил о смене главы правления. Вместо Петра Крумханзла банк временно возглавит его заместитель Анна Самарина.

Смена руководителя ПриватБанка связана с окончанием трехлетнего контракта Крумханзла. Как пояснила пресс-служба банка, должна быть проведена процедура конкурсного отбора на должность нового главы правления.

Самарина будет исполнять обязанности главы правления ПриватБанка, пока не назначат нового.

"От имени наблюдательного совета и от своего имени я хочу поблагодарить Петра за то, что он возглавлял ПриватБанк в течение трех лет чрезвычайных вызовов, и за его большой вклад, благодаря которому ПриватБанк получил немало значительных достижений", - прокомментировала увольнение Крумханзла глава наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Искья .

Напомним, что чеха Петра Крумханзла назначили в 2018 году.

До переезда в Украину он был главным операционным директором в китайском Home Credit China (с мая 2016 года до начала 2018).

С 2013-го по 2016 год работал главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution, с 2011-го по 2013 год - в компании Interim Management & Consulting.

С 2008-го по 2011 год работал операционным директором в "Райффайзен Банке Аваль", а с 2004 по 2008 год - на аналогичной должности в чешском Raiffeisenbank.

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