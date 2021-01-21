В 2020 году Украина увеличила потребление стали

В 2020 году Украина увеличила потребление стали

За период январь-декабрь 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 4903,9 тыс. т металлопроката, из которых 1227,9 тыс. т, или 25,4%, приходится на импорт. Об этом сообщает Объединение предприятий "Укрметаллургпром".

За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 4697,3 тыс. т, из них 1419,3 тыс. т, или 30,2%, импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2020 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-декабря 2019 г. на 4,4% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,2%.

Структура импорта за 12 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (55,84% и 42,93% соответственно), что практически соизмеримо со структурой импорта в 2019 г. (соответственно, 55,21% и 41,87%).

Среди металлургических импортеров за 12 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (38,5%), на втором ЕС-28 (24,5%), на третьем — страны Азии (20,5%).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%
В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%
Украина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofAУкраина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofA
Украина увеличила отбор газа из хранилищ до восьмилетнего максимума
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Инвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиардаИнвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиарда
В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестицийВ 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций
Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНРУкраина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР
Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФУкраина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евроВ 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро
Последние новости
Подгружаем последние новости