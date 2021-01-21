В Румынии решили национализировать крупнейшего производителя арматуры

По данным румынских СМИ , правительство страны рассматривает возможность национализации крупнейшего в стране производителя арматуры COS Targoviste, находящегося в состоянии банкротства.



Предприятие, когда-то принадлежавшее роSSийской группе "Мечел" и выпускавшее товарную заготовку и высококачественный сортовой прокат, обанкротилось в 2013 г. и с тех пор находится в кризисном состоянии. В начале 2020 г. его планировала выкупить польская компания с китайскими инвестициями Sunningwell International Polska, но сделка не состоялась.



Предполагается, что COS Targoviste перейдет под контроль государства за долги перед бюджетом, составляющие около 40 млн евро. Основные активы компании оцениваются в 44,4-49,5 млн евро.



Производственная мощность предприятия составляет в настоящее время около 550 тыс. т стали и 300 тыс. т сортового проката в год. Завод приостановил производство в июле 2020 г., а около 1200 его сотрудников были уволены.



