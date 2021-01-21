В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%

Согласно данным International Aluminium Institute, за 2020 год производство первичного алюминия в мире составило 65,267 млн. тонн. Рост объёмов в годовом исчислении - 2,53%.



В течение декабря 2020 года общемировое производство первичного алюминия составило 5,67 млн. тонн (итог ноября - 5,504 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 4,2%.



На долю КНР в общем объёме пришлось 3,28 млн. тонн (в ноябре - 3,207 млн. тонн), что больше результата декабря 2019 года на 7,75%. За 12 месяцев 2020 года объёмы составили 37,32 млн. тонн.