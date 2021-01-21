В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%

В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%

Согласно данным International Aluminium Institute, за 2020 год производство первичного алюминия в мире составило 65,267 млн. тонн. Рост объёмов в годовом исчислении - 2,53%.

В течение декабря 2020 года общемировое производство первичного алюминия составило 5,67 млн. тонн (итог ноября - 5,504 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 4,2%.

На долю КНР в общем объёме пришлось 3,28 млн. тонн (в ноябре - 3,207 млн. тонн), что больше результата декабря 2019 года на 7,75%. За 12 месяцев 2020 года объёмы составили 37,32 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%
Инвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиардаИнвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиарда
В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестицийВ 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций
Китай увеличил импорт алюминияКитай увеличил импорт алюминия
В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евроВ 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро
В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%
Barrick Gold в 2020 году снизил производство золота на 13%Barrick Gold в 2020 году снизил производство золота на 13%
В декабре 2020 года Гостаможслужба Украины перечислила в госбюджет 38,9 миллиардаВ декабре 2020 года Гостаможслужба Украины перечислила в госбюджет 38,9 миллиарда
В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%
TDK вложит $5 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей и резервной энергетикиTDK вложит $5 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей и резервной энергетики
Последние новости
Подгружаем последние новости