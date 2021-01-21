В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%

В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%

По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в декабре 2020 г. сократилось относительно октября на 0,3%, до 182,9 тыс.т. Рост по сравнению с декабрем прошлого года составил 4,2%.

Китайское производство алюминия в декабре сократилось на 1%, до 105,81 тыс.т в сутки, при этом рост выпуска по сравнению с декабрем прошлого года составил 7,8%.

В то же время во всех остальных регионах мира выпуск алюминия в декабре был стабилен или вырос по сравнению с ноябрем. В странах Азии за пределами КНР выпускали 11,71 тыс.т алюминия в сутки (+2,1%), в Африке – 4,35 тыс.т в сутки (+1,3%), в Южной Америке – 3 тыс.т в сутки (+4,7%), в Австралии и Океании – 5,26 тыс.т в сутки (+0,5%).

Показатели крупнейших регионов-производителей алюминия остались близки к уровням ноября: страны Персидского залива –15,97 тыс.т в сутки (+0,2%), Восточная и Центральная Европа – 11,35 тыс.т в сутки (+0,2%), Северная Америка – 10,9 тыс.т в сутки, Западная Европа – 9,06 тыс.т в сутки.

Кроме Китая, относительно декабря прошлого года заметно нарастить производство удалось только Северной Америке (+4,3%), в меньше степени – Австралии (+1,2%). В других регионах выпуск алюминия за год сократился на 1,4-4,4%.

Показатели производства алюминия на предприятиях, не сообщающих свои результаты, IAI оценивает в 5,48 тыс.т в сутки.

Совокупный объем выпуска алюминия в мире за 2020 год вырос на 2,5% и составил 65,267 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире выросло на 0,3%, до 27,95 млн т.

Доля Китая в мировом производстве алюминия по итогам 2020 года составила 57,18%, причем с сентября 2020 года она устойчиво держится вблизи 58%.

МинПром по материалам МеталлТорг

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