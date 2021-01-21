Киевводоканал обеспечит киевлян современными счетчиками на воду

Современные счетчики на воду установили уже почти в 300 новостройках города Киев . В будущем в столице хотят оборудовать ими остальные дома с централизованным водоснабжением. Это позволит киевлянам не переплачивать за воду и не думать о передаче показаний, так как этот процесс будет происходить автоматически.

Киевский водоканал планирует установить в квартирах современные дистанционные счетчики. Показания потребленной воды будут поступать автоматически, даже если в квартире никто не живет. Это позволит киевлянам не переплачивать за неучтенную воду, поскольку автоматизированная система контроля учета воды позволит снизить количества потребляемой воды.

Стало известно, что в домах, где стоят старые счетчики, траты составляют примерно 40%, которые распределяют потом на всех жителей. А с новой системой он составит не более 2%.

Автоматизированная система передачи показания счетчика исключает человеческий фактор – ошибку в цифрах, которую может осуществить владелец или оператор. Также во время несанкционированного вмешательства в устройство, об этом сразу будут оповещены коммунальщики.

В планах киевского водоканала установить счетчики еще в 11 808 домах с централизованным водоснабжением.

Напомним, в столице активно запускают солнечные электростанции - киевляне заработали 10 миллионов гривен за год.