Попытки МГУ пересмотреть условия анбандлинга открывают Газпрому пути к пересмотру условий транзита, - Укртрансгаз

Это также может стать препятствием для дальнейшей евроинтеграции газового рынка.

"Укртрансгаз" обеспокоен попытками компании "Магистральные газопроводы Украины" пересмотреть условия анбандлинга Оператора ГТС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Попытки пересмотреть договор, по которому осуществлялся анбандлинг, ставит под сомнение одну из самых успешных государственных реформ за время независимости Украины. Потенциально это открывает Газпрому пути к возможному пересмотру условий транзитного договора. А также может стать препятствием для дальнейшей евроинтеграции газового рынка Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании подвергли сомнению невозможность осуществления МГУ периодических выплат Укртрансгазу и недостаток средств для инвестиций в модернизацию газотранспортной системы.

"Только за 9 месяцев 2020 года чистая прибыль ОГТСУ составила 24,7 млрд грн. При этом единый платеж в 2020 году в рамках выполнения договора между МГУ и Укртрансгазом - 3,85 млрд грн. Иными словами, тезис о нехватке средств выглядит несколько неаргументированно", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания "Магистральные газопроводы Украины" сегодня обнародовала официальную позицию по договору купли-продажи доли в уставном капитале ОГТСУ. Из нее следует намерение компании изменить условия покупки газотранспортной системы.

Газотранспортная система с 2020 года находится в управлении ООО "Оператор ГТС Украины", которое ранее было "дочкой" "Укртрансгаза".

В ходе анбандлинга ОГТСУ вывели из состава группы "Нафтогаз" и передали в собственность компании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной Кабинету министров.

Договор купли-продажи ООО "ОГТСУ" от 22 ноября 2019 года предусматривал рассрочки платежа сроком на 15 лет и установку динамической цены, которая зависит от результатов деятельности компании.

Тогдашний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко (сейчас - и.о. министра энергетики) говорил, что группа получит за ГТС свыше 180 млрд гривень. Первый транш за газотранспортую систему был пересчитан в декабре 2020 года в размере 3,85 млрд гривень.

Наблюдательный совет МГУ считает, что эта динамическая составляющая "делает невозможным осуществление периодических выплат" Укртрансгазу", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы".