Попытки МГУ пересмотреть условия анбандлинга открывают Газпрому пути к пересмотру условий транзита, - Укртрансгаз

Это также может стать препятствием для дальнейшей евроинтеграции газового рынка.

Попытки МГУ пересмотреть условия анбандлинга открывают Газпрому пути к пересмотру условий транзита, - Укртрансгаз
Фото: utg.ua

"Укртрансгаз" обеспокоен попытками компании "Магистральные газопроводы Украины" пересмотреть условия анбандлинга Оператора ГТС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Попытки пересмотреть договор, по которому осуществлялся анбандлинг, ставит под сомнение одну из самых успешных государственных реформ за время независимости Украины. Потенциально это открывает Газпрому пути к возможному пересмотру условий транзитного договора. А также может стать препятствием для дальнейшей евроинтеграции газового рынка Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании подвергли сомнению невозможность осуществления МГУ периодических выплат Укртрансгазу и недостаток средств для инвестиций в модернизацию газотранспортной системы.

"Только за 9 месяцев 2020 года чистая прибыль ОГТСУ составила 24,7 млрд грн. При этом единый платеж в 2020 году в рамках выполнения договора между МГУ и Укртрансгазом - 3,85 млрд грн. Иными словами, тезис о нехватке средств выглядит несколько неаргументированно", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания "Магистральные газопроводы Украины" сегодня обнародовала официальную позицию по договору купли-продажи доли в уставном капитале ОГТСУ. Из нее следует намерение компании изменить условия покупки газотранспортной системы.

Газотранспортная система с 2020 года находится в управлении ООО "Оператор ГТС Украины", которое ранее было "дочкой" "Укртрансгаза".

В ходе анбандлинга ОГТСУ вывели из состава группы "Нафтогаз" и передали в собственность компании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной Кабинету министров.

Договор купли-продажи ООО "ОГТСУ" от 22 ноября 2019 года предусматривал рассрочки платежа сроком на 15 лет и установку динамической цены, которая зависит от результатов деятельности компании.

Тогдашний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко (сейчас - и.о. министра энергетики) говорил, что группа получит за ГТС свыше 180 млрд гривень. Первый транш за газотранспортую систему был пересчитан в декабре 2020 года в размере 3,85 млрд гривень.

Наблюдательный совет МГУ считает, что эта динамическая составляющая "делает невозможным осуществление периодических выплат" Укртрансгазу", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Правительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговойПравительство Нидерландов собралось в отставку из-за масштабной ошибки налоговой
Блок рекламы


Похожие новости
"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы
Бизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 январяБизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 января
Американская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдаунаАмериканская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдауна
Кабмин изменил условия программы доступных кредитовКабмин изменил условия программы доступных кредитов
Друг Путина получил контроль над "Массандрой" в оккупированном КрымуДруг Путина получил контроль над "Массандрой" в оккупированном Крыму
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
"Магистральные газопроводы Украины" перечислили "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн"Магистральные газопроводы Украины" перечислили "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн
Мальта изменила условия выдачи «золотых паспортов»Мальта изменила условия выдачи «золотых паспортов»
В следующем году можно будет взять ипотеку под 5-7%: Минфин озвучил условияВ следующем году можно будет взять ипотеку под 5-7%: Минфин озвучил условия
Укртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-чУкртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-ч
Последние новости
Подгружаем последние новости