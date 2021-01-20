Кабмин утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат учителей - они вырастут на 20%

Повышенные оклады будут выплачивать уже с января.

Кабмин утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат учителей - они вырастут на 20%
Фото: НБУ

Правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце", - отметил глава правительства.

По его словам, Кабмин выделил в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение "абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами".

Согласно решению правительства, должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда 2 679 гривен, с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны.

Фото: телеграм Алексея Гончаренко

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 года на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря - на 8,4%.

Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 года составит 4 859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 года - 6 461 грн. Это на 1 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться на увеличенные должностные оклады, заверил министр.

Напомним, размер минимальной заработной платы в Украине с 1 января увеличился на 1 тыс. гривен - до 6 тыс. гривен. Последующее увеличение "минималки" ожидается 1 декабря 2021 года - до 6 500 гривен.

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