"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы

Компания недовольна "динамичной составляющей" цены.

"МГУ" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы
Фото: utg.ua

Компания "Магистральные газопроводы Украины" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы.

Об этом сообщила пресс-служба МГУ в среду, 20 января.

Газотранспортная система с 2020 года находится в управлении ООО "Оператор ГТС Украины", которое ранее было "дочкой" "Укртрансгаза".

В ходе анбандлинга ОГТСУ вывели из состава группы "Нафтогаза" и передали в собственность компании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной Кабинету министров.

Договор купли-продажи ООО "ОГТСУ" от 22 ноября 2019 года предусматривал рассрочку платежа сроком на 15 лет и установку динамичной цены, которая зависит от результатов деятельности компании.

Действующий в то время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко (сейчас - и.о. министра энергетики) говорил, что группа получит за ГТС более 180 млрд гривен. "Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться, - делится, и часть этой суммы пойдет нам", - объяснял он в интервью "Лиге" .

Первый транш за газотранспортную систему был перечислен в декабре 2020 года в размере 3,85 млрд гривен.

Наблюдательный совет МГУ считает, что эта динамичная составляющая "делает невозможным осуществление периодических выплат "Укртрансгазу", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы".

Компания просит Кабинет министров начать переговоры для поиска возможных путей решения этой проблемы и изменения договора купли-продажи.

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