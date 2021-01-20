Владельцы «Нова пошта» купили сервис курьерской доставки iPost

Основатели «Нова пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк инвестировали в курьерский сервис iPost. Об этом сообщает Retailers.

Фото: rau.ua

Сумму сделки стороны не разглашают. Основатель PGK Groupe (продана Meest Group) Виталий Яницкий оценил технологии iPost в $500.

Детали сделки

Климов и Поперешнюк купили совокупно 81,46% в компании «Айпост Прогресс» (владеет сервисом iPost). Сделку закрыли в 2020 году через ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд «Прайд».

Учредители iPost Сергей Жмудь и Максим Плющев остались совладельцами компании. Им принадлежит по 9,27% в «Айпост Прогресс».

Финансовым советником сделки выступила компания Capital Times.

Что такое iPost

iPost — украинский стартап, основанный в 2016 году Максимом Плющевым и Сергеем Жмудем.

Это онлайн-платформа, соединяющая курьеров и отправителей. Курьеры регистрируются в приложении iPost, где находят заказы и доставляют их за оплату. С каждой доставки iPost взимает комиссию.

Доставка занимает от 30 до 120 минут, а минимальная стоимость составляет 50 грн. Отправитель и получатель могут следить за передвижениями курьера онлайн в приложении.

Основными клиентами iPost являются компании, которые продают товары через интернет-магазины.