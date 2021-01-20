Украина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofA
Украина все еще может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) в январе — марте 2021 года, полагают аналитики Bаnk of America (BofA). На это они указали в BofA Global Research, материалами которого
Однако несмотря на введение госрегулирования газового рынка, более реалистичные оценки говорят о консервативном сценарии, который предусматривает получение этого транша в апреле — июне этого года.
Что думают аналитики BofA
«Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ», — указали эксперты BofA.
По их мнению, МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка. Вместе с тем, Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения — временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшем времени заключить staff-level agreement, считают в BofA.
«Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия», — отмечается в документе.
Ранее
Как подчеркивал премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится на два месяца — в связи с существующими перекосами на рынке. Однако это не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.
Миссия МВФ
Миссия Европейского департамента МВФ работает в Украине с 11 января. Повестка дня — вопросы первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.
По данным информированных источников агентства «Интерфакс-Украина», программа stand-by фактически была поставлена «на паузу» из-за действий украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили открыть работу миссии в конце прошлого года и продолжить ее после перерыва на праздники в начале этого года.
Напомним
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
- После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего.
- Размеры второго и третьего траншей — по $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного, четвертого транша — $980 млн.
- Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13 июля, однако этот план был нарушен.