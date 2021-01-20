Украина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofA

Украина все еще может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) в январе — марте 2021 года, полагают аналитики Bаnk of America (BofA). На это они указали в BofA Global Research, материалами которого располагает Интерфакс-Украина.

Фото: wsj.com

Однако несмотря на введение госрегулирования газового рынка, более реалистичные оценки говорят о консервативном сценарии, который предусматривает получение этого транша в апреле — июне этого года.

Что думают аналитики BofA

«Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ », — указали эксперты BofA.

По их мнению, МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка. Вместе с тем, Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения — временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшем времени заключить staff-level agreement, считают в BofA.

«Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия», — отмечается в документе.

Ранее

Как подчеркивал премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится на два месяца — в связи с существующими перекосами на рынке. Однако это не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.

Миссия МВФ

Миссия Европейского департамента МВФ работает в Украине с 11 января. Повестка дня — вопросы первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

По данным информированных источников агентства «Интерфакс-Украина», программа stand-by фактически была поставлена «на паузу» из-за действий украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили открыть работу миссии в конце прошлого года и продолжить ее после перерыва на праздники в начале этого года.

Напомним