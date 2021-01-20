Украина увеличила отбор газа из хранилищ до восьмилетнего максимума

За последние сутки выкачали 143 млн кубометров.

Из-за сильных морозов отбор газа из подземных хранилищ в Украине увеличился до восьмилетнего максимума.

Об этом сообщил первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"143 млн куб. м газа в сутки! Последний раз к подобной отметке мы приближались восемь лет назад - в декабре 2012 года. Тогда из газохранилищ за сутки отобрали 155 млн кубометров газа", - написал он в фейсбуке.

Напомним, что Украина начала нынешний сезон отбора газа с крупнейшими за 10 лет запасами в хранилищах - 28,3 млрд кубометров.

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