Украина увеличила отбор газа из хранилищ до восьмилетнего максимума

Из-за сильных морозов отбор газа из подземных хранилищ в Украине увеличился до восьмилетнего максимума.

Об этом сообщил первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"143 млн куб. м газа в сутки! Последний раз к подобной отметке мы приближались восемь лет назад - в декабре 2012 года. Тогда из газохранилищ за сутки отобрали 155 млн кубометров газа", - написал он в фейсбуке.

Напомним, что Украина начала нынешний сезон отбора газа с крупнейшими за 10 лет запасами в хранилищах - 28,3 млрд кубометров.