Сильный доллар. Министр финансов США против девальвации курса

Джанет Йеллен, занявшая пост министра финансов в администрации Байдена, заявила, что не будет стремиться к девальвации курса доллара. Об этом пишет ProFinance.

Сильный доллар. Министр финансов США против девальвации курса
Фото: real-economy.com.ua

Йеллен против девальвации

Выступая с речью в финансовом комитете Сената в качестве нового министра финансов США, она подтвердила, что ведомство не одобряет подобные действия со стороны других стран.

«Соединенным Штатам не нужна слабая валюта, чтобы получить конкурентное преимущество. Более того, мы выступаем против того, чтобы другие страны применяли такие стратегии», — заявила она.

Йеллен также добавила, что Минфин будет пресекать попытки иностранных государств манипулировать валютными курсами, чтобы нечестным путем получить конкурентное преимущество на международных рынках.

США VS Китай

Кроме того, она подтвердила, что администрация Байдена готова принять меры против Китая, который, по ее словам, нарушает права на интеллектуальную собственность, занимается плагиатом, демпингом на мировых рынках и субсидирует свой бизнес.

Политика сильного доллара

Комментарии Йеллен по валютным курсам сигнализируют о том, что Штаты возвращаются к так называемой политике сильного доллара. Она эффективно применялась во время президентства Клинтона, однако была задвинута на второй план с приходом к власти Трампа.

Трамп и его министр финансов Стивен Мнучин неоднократно подчеркивали преимущества слабого доллара, особенно для экспортного сектора и покупательской способности. Мнучин отмечал, что чрезмерно сильный доллар вредит экономике. Более того, в 2019 году администрация Трампа рассматривала возможность интервенций на валютном рынке с целью ослабления курса национальной валюты.

Следует отметить, что будучи главой ФРБ в Сан-Франциско в 2004 году Йеллен транслировала инвесторам идею о том, что центральный банк рассматривает слабую валюту как инструмент регулировки дефицита текущего счета. Спустя десять лет, заняв пост главы Федрезерва, она также неоднократно говорила о том, что укрепление доллара сдерживает развитие экспортного сектора страны.

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