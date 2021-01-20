Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций

Государство планирует влезть в долги, чтобы рассчитаться с "зеленой" генерацией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выпуск так называемых "зеленых" облигаций.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Относительно работы энергетического комплекса. Мы не можем ситуацию решать точечно. Многие решения нужно принимать комплексно, и очень часто простых решений нет. Поэтому нужно искать сбалансированные механизмы. Это касается и зеленой энергетики", - сказал Шмыгаль.

"Поэтому по моему поручению прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики при участии государственных банков и международных финансовых организаций проработать вопрос о возможности выпуска и размещения так называемых "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", - добавил премьер.

Продав ценные бумаги, государство хочет привлечь деньги для погашения долгов перед «зеленой» энергогенерацией.

Закон, которым вводятся "зеленые" облигации как отдельный вид ценных бумаг, был принят Верховной Радой в июне 2020 года.

Напомним, что в 2015 году государство ввело высокие тарифы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников, чтобы стимулировать развитие этой сферы. Они оказались очень эффективными и привели к буму в зеленой энергетике.

В то же время государство, которое гарантировало выкуп энергиз СЭС и ВЭС, столкнулось с финансовыми проблемами. В 2020 году в отдельных месяцах уровень оплаты по "зеленому" тарифу составлял менее 5%, а в целом за год задолженность достигла 50%. В январе по состоянию на 19 число уровень оплаты упал до 11%.

В результате накапливаются огромные долги на миллиарды гривен без механизма их погашения.