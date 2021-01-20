Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce

Украина продемонстрировала значительный рост доходов от e-commerce за время пандемии. Об этом говорится в отчете Payoneer’s Global Seller Index, который охватывает II и III кварталы 2020 года.

Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Фото: sostav.ua

Рейтинг стран

Наша страна заняла шестую позицию в рейтинге, опередив Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, но уступив Китаю, США, Гонконгу, Южной Корее и Великобритании.

Рынок e-commerce

В исследовании отмечается, что во всем мире количество посещений онлайн-маркетплейсов увеличилось на 37% — с 16 млрд в январе 2020 года до 22 млрд в июне.

Во втором квартале 2020 года глобальные объемы продаж увеличились на 81% в годовом исчислении, что почти в три раза превышает рост во втором квартале 2019 года.

В третьем квартале 2020 года также наблюдался рост на 81% в годовом исчислении по сравнению с 36% в 3 квартале 2019 года.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Payoneer прогнозируют, что четвертый квартал станет рекордным с точки зрения мировых объемов продаж.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
BHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке сталиBHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке стали
Блок рекламы


Похожие новости
Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНРУкраина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР
Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФУкраина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%
С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневноС приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно
Единственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 странЕдинственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 стран
Правительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторамПравительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам
Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угляПортугалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля
Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугунаУкраина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна
В 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтопливаВ 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтоплива
Приток иностранных инвестиций в Украину практически остановился — глава Совета НБУПриток иностранных инвестиций в Украину практически остановился — глава Совета НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости