Большинство опрошенных Deutsche Bank инвесторов увидели пузыри на рынке

Почти 90% респондентов ежемесячного опроса инвесторов, проводимого Deutsche Bank, отмечают наличие ценовых пузырей на финансовых рынках. Об этом пишет РБК.

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Наибольшие опасения

Наибольшие опасения у инвесторов вызывают криптовалюта биткоин и акции американских технологических компаний.

Что говорят инвесторы

На вопрос о том, как изменится стоимость биткоина, подорожавшего на 300% в прошлом году, и акций производителя электромобилей Tesla, взлетевших почти на 750%, большинство респондентов ответили, что в ближайшие 12 месяцев они с большей вероятностью упадут в цене в два раза, чем вдвое подорожают.

Исследование также показало, что 71% из 627 опрошенных участников рынка полагает, что Федеральная резервная система США не станет сокращать объемы стимулов до конца этого года.

Предыстория

В начале 2021 года биткоин торговался на уровне в $28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.