Инвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиарда

Аналитическая компания HolonIQ опубликовала исследование инвестиций в EdTech за 2020 год, согласно которому суммарные вложения в образовательные технологии составили $16,1 млрд, пишет ain.ua.

Инвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиарда
Фото: makfin.ru

Венчурное финансирование

Согласно исследованию, в 2020 году на Китай приходилось почти две трети венчурного финансирования, что составило $10,2 млрд, при этом инвестиции в США оказались в 4 раза меньше — $2,5 млрд.

Рекордные инвестиции

В 2020 году пандемия covid-19 привела к срыву обучения в невероятных и глобальных масштабах, что ускорило внедрение технологий, поддерживающих непрерывность образования на всех уровнях.

Реагируя на эти тенденции выросли и венчурные инвестиции в EdTech. Общие инвестиции за 2020 год составили $16,1 млрд и побили рекорд 2018 года ($8,2 млрд) почти вдвое.

Корпоративное обучение в лидерах

Почти половина объема (48%) венчурных транзакций в EdTech в течение года была сосредоточена на профессиональном или корпоративном обучении и повышении квалификации.

На уровне подсектора около четверти транзакций за 2020 год касались цифровой инфраструктуры (систем управления, учебных сред и цифрового контента).

Китай

В 2020 году на Китай приходилось почти две трети венчурного финансирования, при этом инвестиции в США и Индию составили $2,5 млрд и $2,3 млрд соответственно.

В 2020 году в сфере EdTech преобладали раунды финансирования более $100 млн и более $1 млрд: сбор средств от Unicorns в Китае составил половину общих глобальных венчурных инвестиций в EdTech в 2020 году. Ту же динамику можно увидеть в Индии, хоть и в меньшем масштабе.

Азия

За последние 10 лет доля Азии в венчурных инвестициях в EdTech неуклонно росла, и сейчас она составляет почти 80% всех глобальных инвестиций в EdTech.

«Поскольку подключение к интернету продолжает улучшаться по всей Азии, мы, вероятно, увидим рост использования образовательных технологий и соответствующее инвестиционное финансирование EdTech», — отмечают в HolonIQ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
BHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке сталиBHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке стали
Блок рекламы


Похожие новости
Нардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривенНардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривен
В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестицийВ 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций
В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евроВ 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро
В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%
Рефинанс НБУ: 17 банков получили более 8,6 миллиардаРефинанс НБУ: 17 банков получили более 8,6 миллиарда
Barrick Gold в 2020 году снизил производство золота на 13%Barrick Gold в 2020 году снизил производство золота на 13%
В декабре 2020 года Гостаможслужба Украины перечислила в госбюджет 38,9 миллиардаВ декабре 2020 года Гостаможслужба Украины перечислила в госбюджет 38,9 миллиарда
В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Инвесторы вывели с бирж $2,5 миллиарда в Ethereum за два дняИнвесторы вывели с бирж $2,5 миллиарда в Ethereum за два дня
Последние новости
Подгружаем последние новости