Инвестиции в EdTech. В 2020 году вложения в образовательные технологии составили $16,1 миллиарда

Аналитическая компания HolonIQ опубликовала исследование инвестиций в EdTech за 2020 год, согласно которому суммарные вложения в образовательные технологии составили $16,1 млрд, пишет ain.ua.

Фото: makfin.ru

Венчурное финансирование

Согласно исследованию, в 2020 году на Китай приходилось почти две трети венчурного финансирования, что составило $10,2 млрд, при этом инвестиции в США оказались в 4 раза меньше — $2,5 млрд.

Рекордные инвестиции

В 2020 году пандемия covid-19 привела к срыву обучения в невероятных и глобальных масштабах, что ускорило внедрение технологий, поддерживающих непрерывность образования на всех уровнях.

Реагируя на эти тенденции выросли и венчурные инвестиции в EdTech. Общие инвестиции за 2020 год составили $16,1 млрд и побили рекорд 2018 года ($8,2 млрд) почти вдвое.

Корпоративное обучение в лидерах

Почти половина объема (48%) венчурных транзакций в EdTech в течение года была сосредоточена на профессиональном или корпоративном обучении и повышении квалификации.

На уровне подсектора около четверти транзакций за 2020 год касались цифровой инфраструктуры (систем управления, учебных сред и цифрового контента).

Китай

В 2020 году на Китай приходилось почти две трети венчурного финансирования, при этом инвестиции в США и Индию составили $2,5 млрд и $2,3 млрд соответственно.

В 2020 году в сфере EdTech преобладали раунды финансирования более $100 млн и более $1 млрд: сбор средств от Unicorns в Китае составил половину общих глобальных венчурных инвестиций в EdTech в 2020 году. Ту же динамику можно увидеть в Индии, хоть и в меньшем масштабе.

Азия

За последние 10 лет доля Азии в венчурных инвестициях в EdTech неуклонно росла, и сейчас она составляет почти 80% всех глобальных инвестиций в EdTech.

«Поскольку подключение к интернету продолжает улучшаться по всей Азии, мы, вероятно, увидим рост использования образовательных технологий и соответствующее инвестиционное финансирование EdTech», — отмечают в HolonIQ.