Нардепы владеют криптовалютой на 5,7 миллиарда гривен

Стоимость криптовалюты, которую народные депутаты задекларировали в 2019 году, на сегодня составляет 5,7 миллиарда гривен, подсчитал "Бізнес.Цензор".

В целом нардепы владеют криптовалютой на $200 млн (по курсам 19 января: 1 BTC стоил $37,1 тыс, Ethereum - $1,415, Bitcoin Cash - $528, Monero - $156, Litecoin - $162).

Крупнейший держатель криптовалюты в Верховной Раде - Анатолий Урбанский, депутат из депутатской группы "За Будущее". Урбанский задекларировал по 4562 Bitcoin и Bitcoin Cash. Последнюю криптовалюту он приобрел 1 августа 2017 года по 21,1 млн грн. Когда Анатолий Урбанский приобрел Bitcoin - неизвестно, но потратил он на это 735 млн грн. С тех пор инвестиция нардепа выросла в несколько раз - до 4,45 млрд грн ($160 млн).

Его брат, помощник руководителя Одесского облсовета, Александр Урбанский также владеет криптовалютой. Он задекларировал 5328 Bitcoin и 5328 Bitcoin Cash, которые 19 января стоили $197,6 млн и $2,8 млн соответственно. Bitcoin Cash он приобрел 1 августа 2017 года по 26,4 млн грн. Покупка 5328 BTC обошлась ему в 920,4 млн грн. Инвестиция оправдала себя, ведь рост был более чем пятикратным, и на 19 января 2021 года стоимость обеих криптовалют оценивалась в 5,651 млрд грн.

Сын депутатов из ОПЗЖ Юрия Солода и Натальи Королевской Ростислав Солод, ставший депутатом Краматорского горсовета от ОПЗЖ, задекларировал 185 тысяч единиц криптовалюты Monero, которая на 19 января стоила $28,8 млн (или 813 млн грн). Криптовалюту он приобрел в декабре 2015 года по 1,622 млн грн.

Депутат "Слуги народа" Олег Бондаренко задекларировал 80 Bitcoin, которые он приобрел в октябре 2013 года за 70 тыс. грн. Сейчас его криптовалюта оценивается в $2,97 млн, или в 86,7 млн грн. Бондаренко - глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Отец жены президента, Владимир Кияшко, работает помощником Бондаренко на общественных началах.

Криптовалюты на $2 млн задекларировал депутат ОПЗЖ Виктор Черный. В октябре 2013 года он приобрел 56 Bitcoin за 64 тысячи грн. Сейчас его инвестиция выросла до 58 млн грн. Черный - владелец ООО "Детективная охранная компания "Шторм", которая оказывает услуги охраны куму Путина Виктора Медведчука и его окружению.

Депутат Гео Лерос владеет 49 единицами Bitcoin, которые на 19 января стоили $1,817 млн (51,2 млн грн). Кроме того, ему принадлежит 356 единиц криптовалюты Ethereum - 356 ед на $509 тыс (14,3 млн грн).

Слуге народа Дмитрию Гурину принадлежит 42 Bitcoin. Стоимость покупки составила 7,142 млн грн. Сейчас его инвестиция оценивается в 44 млн грн.