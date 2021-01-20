"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен

Регулируемый тариф ввели на два месяца.

"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен
Фото: Радио Свобода

"Нафтогаз" посчитал, что за два месяца сниженной цены на газ бытовые пользователи сэкономят 4-5 млрд гривен.

"С 1 февраля по 31 марта 2021 года предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за куб. м в соответствии с распоряжением правительства ... Это сэкономит бытовым потребителям от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ", - утверждается на сайте компании.

Напомним, что 18 января Кабинет министров признал природный газ товаром, имеющим существенную социальную значимость, и на два месяца - февраль и март - ограничил его цену для населения.

Он не может стоить больше чем 6,99 гривен за кубометр.

Если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

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