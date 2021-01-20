Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты

Простаивавшая с октября 2020 г. электродуговая печь на польском меткомбинате Huta Czestochowa перезапущена в середине января новым арендатором предприятия, транснациональной группой Liberty Steel. Об этом говорится в сообщении группы со ссылкой на главу дивизиона стали и сырьевых ресурсов Liberty Steel Парамжита Калона.



По его словам, в ближайшие несколько месяцев комбинат Huta Czestochova ожидают дальнейшие положительные перемены.



Liberty Steel в конце декабря 2020 г. пришла на завод Huta Czestochova в качестве арендатора. Ранее это предприятие, крупнейший в Польше производитель стали, принадлежало группе "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты.



Liberty Steel удалось сразу же возобновить работу прокатного производства на польском метзаводе.



Электросталеплавильный цех Huta Czestochowa позволяет получать 700 тыс.т. стальной заготовки в год. Для ее производства здесь используется метод электродуговой плавки, который относится к "зеленым" металлургическим технологиям благодаря низкому объему парниковых выбросов: около 250 кг на 1 т стали по сравнению с 2000 кг выбросов СО2 на 1 т. стали в доменной печи.



Парамжит Калон в 2015-2019 гг. был генеральным директором комбината АрселорМиттал Кривой Рог, крупнейшего стального производителя Украины. С мая 2020 г. возглавил дивизион стали и сырьевых ресурсов Liberty Steel. Калон курирует работу металлургических предприятий группы в Польше , Чехии, Румынии и Австралии.