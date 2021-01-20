Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты

Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты

Простаивавшая с октября 2020 г. электродуговая печь на польском меткомбинате Huta Czestochowa перезапущена в середине января новым арендатором предприятия, транснациональной группой Liberty Steel. Об этом говорится в сообщении группы со ссылкой на главу дивизиона стали и сырьевых ресурсов Liberty Steel Парамжита Калона.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев комбинат Huta Czestochova ожидают дальнейшие положительные перемены.

Liberty Steel в конце декабря 2020 г. пришла на завод Huta Czestochova в качестве арендатора. Ранее это предприятие, крупнейший в Польше производитель стали, принадлежало группе "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты.

Liberty Steel удалось сразу же возобновить работу прокатного производства на польском метзаводе.

Электросталеплавильный цех Huta Czestochowa позволяет получать 700 тыс.т. стальной заготовки в год. Для ее производства здесь используется метод электродуговой плавки, который относится к "зеленым" металлургическим технологиям благодаря низкому объему парниковых выбросов: около 250 кг на 1 т стали по сравнению с 2000 кг выбросов СО2 на 1 т. стали в доменной печи.

Парамжит Калон в 2015-2019 гг. был генеральным директором комбината АрселорМиттал Кривой Рог, крупнейшего стального производителя Украины. С мая 2020 г. возглавил дивизион стали и сырьевых ресурсов Liberty Steel. Калон курирует работу металлургических предприятий группы в Польше, Чехии, Румынии и Австралии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
В Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крышаВ Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крыша
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
Блок рекламы


Похожие новости
Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятияБогуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия
Единственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 странЕдинственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 стран
Правительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторамПравительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам
Инвесторы вывели с бирж $2,5 миллиарда в Ethereum за два дняИнвесторы вывели с бирж $2,5 миллиарда в Ethereum за два дня
США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"
В Египте закрыли самый старый метзаводВ Египте закрыли самый старый метзавод
Крупные инвесторы снизили объемы вложений в криптовалюту на 97%Крупные инвесторы снизили объемы вложений в криптовалюту на 97%
Гривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — ReutersГривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — Reuters
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Salzgitter получит от властей Германии 5 млн евро на водородную металлургиюSalzgitter получит от властей Германии 5 млн евро на водородную металлургию
Последние новости
Подгружаем последние новости