В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2020 году увеличились на 6,2% и достигли 999,98 млрд юаней (14,38 млрд долл.), свидетельствуют данные министерства торговли страны.



Это рекордный показатель, отмечает агентство "Синьхуа". В долларовом выражении FDI выросли на 4,5% - до 144,37 млрд долл.



Китаю удалось справиться с негативным воздействием пандемии COVID-19 и достичь своей цели по стабилизации потока иностранных инвестиций в 2020 году, преодолев нисходящую тенденцию мировых иностранных инвестиций, отметили в ведомстве.



Приток зарубежных инвестиций в сферу услуг КНР в 2020 году составил 776,8 млрд юаней, что на 13,9% больше показателя предыдущего года.



По данным министерства, инвестиции из Нидерландов в прошлом году выросли на 47,6%, из Великобритании - на 30,7%.



