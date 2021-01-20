В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций

В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2020 году увеличились на 6,2% и достигли 999,98 млрд юаней (14,38 млрд долл.), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Это рекордный показатель, отмечает агентство "Синьхуа". В долларовом выражении FDI выросли на 4,5% - до 144,37 млрд долл.

Китаю удалось справиться с негативным воздействием пандемии COVID-19 и достичь своей цели по стабилизации потока иностранных инвестиций в 2020 году, преодолев нисходящую тенденцию мировых иностранных инвестиций, отметили в ведомстве.

Приток зарубежных инвестиций в сферу услуг КНР в 2020 году составил 776,8 млрд юаней, что на 13,9% больше показателя предыдущего года.

По данным министерства, инвестиции из Нидерландов в прошлом году выросли на 47,6%, из Великобритании - на 30,7%.

МинПром по материалам Интерфакс

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