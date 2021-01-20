"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен на топливо

Государственное ПАО "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в умышленном срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием с целью повысить цены на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик прислал в адрес "Центрэнерго" предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну", – сказано в сообщении.

По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС "Центрэнерго" оставалось 40 тыс. тонн угля, по сравнению с 336 тыс. тонн на 1 ноября 2020 года.

Падение запасов топлива в "Центрэнерго" поясняют тем, что в течение ноября и декабря 2020 года теплоэлектростанции компании работали с максимальной нагрузкой, пока значительная часть других тепловых, а также атомных энергоблоков оставались в простое из-за ремонтных работ.

"Компания была вынуждена дополнительно потратить 128 тыс. тонн и 233 тыс. тонн угля соответственно. Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС ПАО "Центрэнерго"", – сказано в сообщении.

Как известно, крупнейшим частным поставщиком угля для "Центрэнерго" является компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.