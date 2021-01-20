США ввели санкции против украинской компании

Ее обвиняют в транспортировке венесуэльской нефти.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинской компании, которая обвиняется в перевозке венесуэльской нефти.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management.

Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все три ходят под камерунским флагом).

Согласно данным ресурса Youcontrol, компания зарегистрирована в 2015 году. В качестве адреса указан Суворовский район Одессы.

Соединенные Штаты в январе 2019 года ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.