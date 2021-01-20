ThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделение

ThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделение

По информации агентства Bloomberg, германская корпорация ThyssenKrupp, в конце прошлого года стартовавшая процесс продажи своего металлургического подразделения британской группе Liberty Steel, может отказаться от этого варианта и оставить ThyssenKrupp Steel в своей собственности, выделив его в обособленное подразделение с отдельным листингом.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в руководстве компании, против продажи металлургического подразделения британцами выступили профсоюзы, а также ряд крупных акционеров ThyssenKrupp, включая семейный фонд Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Foundation.

Противников продажи беспокоит, прежде всего, непрозрачность Liberty Steel и неясность источника ее финансирования. Компания является частью частной промышленной группы GFG Alliance, находящей в собственности бизнесмена с индийскими корнями Санджива Гупты. За последние несколько лет она совершила большое число крупных приобретений, которые должны были финансироваться за счет заемных средств. По данным Bloomberg, группа GFG Alliance тесно связана с австралийским финансистом Лексом Гринсиллом (Lex Greensill), который баснословно разбогател во время кризиса 2008-2009 гг. и специализируется на небанковском финансировании.

Ранее ThyssenKrupp сообщала, что решение о металлургическом подразделении группы будет принято в марте текущего года. Прошлый финансовый год оно завершило с оперативными убытками порядка 1 млрд. евро, но в конце прошлого года прибыльность сталелитейного бизнеса в Европе значительно улучшилась.

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