Биткоин подорожает до $ 400 000 после завершения пандемии

Биткоин может подорожать до 400 тысяч долларов на фоне спекулятивного безумия на рынке криптовалют за последние три недели. Такой прогноз осмелился сделать директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд.

По словам инвестора, после завершения пандемии коронавируса ситуация на финансовом рынке будет развиваться подобно ситуации после эпидемии испанского гриппа в 1918 году. Тогда после завершения эпидемии экономика начала расти.

"Курс биткоина в 400 тысяч долларов я взял, основываясь на капитализации золота. Ведь криптовалюта во многих аспектах удобнее и привлекательнее золота", – отметил Скотт Майнерд.

Отмечается, эпидемия коронавируса не затронула цены на золото. И это самый надежный вид сбережений на сегодняшний день по мнению многих экспертов.

Инвестор считает, что последний подъем курса биткоина до $35 000 мог был вызван розничными инвесторами, и сейчас биткоин может находиться в кратковременной фазе консолидации:

"Я думаю, тут дело в розничных инвесторах. Есть некоторое спекулятивное безумие на рынке. Возможно, стоит вывести часть средств из криптовалют", - считает Скотт Майнерд.

Ряд других экспертов также считают, что полностью доверять криптовалюте нельзя. Не исключено, что в один прекрасный день она обесценится до нуля. Поэтому банкиры советуют инвестировать в криптовалюты столько денег, сколько не жалко потерять.

Ранее сообщалось, что швейцарский банк предупредил о полном обесценивании криптовалюты.